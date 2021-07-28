تراند الفن: بعد الفوز على أستراليا.. نبيل الحلفاوي عن لاعبي المنتخب: “كانوا رجالة”

كتب- مصطفى حمزة:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر الأولمبي في المباراة التي خاضها اليوم أمام منتخب أستراليا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020، وفاز بها بهدفين دون رد.

الحلفاوي هنأ الفريق عبر صفحته في موقع تويتر، وكتب: “ألف مبروك التأهل. اللعيبة كانوا رجالة بس ربنا يهدي، اللي حصل النهاردة ما ينفعش في دور الثمانية أمام البرازيل، لا مجال لتغيير المراكز ولا للدفاع”

المنتخب المصري نجح في التأهل وصيفًا للمجموعة الثالثة بعدما حصل على أربع نقاط ليتفوق على منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف

.ومن المقررأن تكون مباراة مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام 12 ظهرًا ضمن حسابات

دور الثمانية