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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتب- مصطفى حمزة:
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر الأولمبي في المباراة التي خاضها اليوم أمام منتخب أستراليا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020، وفاز بها بهدفين دون رد.
الحلفاوي هنأ الفريق عبر صفحته في موقع تويتر، وكتب: “ألف مبروك التأهل. اللعيبة كانوا رجالة بس ربنا يهدي، اللي حصل النهاردة ما ينفعش في دور الثمانية أمام البرازيل، لا مجال لتغيير المراكز ولا للدفاع”
المنتخب المصري نجح في التأهل وصيفًا للمجموعة الثالثة بعدما حصل على أربع نقاط ليتفوق على منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف
.ومن المقررأن تكون مباراة مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام 12 ظهرًا ضمن حسابات
دور الثمانية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الفوز على أستراليا.. نبيل الحلفاوي عن لاعبي المنتخب: “كانوا رجالة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.