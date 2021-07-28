تراند الفن: روسيا بمجلس الأمن: على فلسطين وإسرائيل الانخراط في مفاوضات جادة لحل الأزمة

وكالات

دعا ممثل روسيا لدى مجلس الأمن مساء الأربعاء، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانخراط في مفاوضات حول قضايا الحل النهائي دون إبطاء، حسبما ذكرت “العربية”.

وشدد ممثل روسيا بمجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس على ضرورة التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات الاستفزازية أحادية الجانب.

ويعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من فلسطين، ويناقش فيها أيضًا استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.