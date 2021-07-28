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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
وكالات
دعا ممثل روسيا لدى مجلس الأمن مساء الأربعاء، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانخراط في مفاوضات حول قضايا الحل النهائي دون إبطاء، حسبما ذكرت “العربية”.
وشدد ممثل روسيا بمجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس على ضرورة التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات الاستفزازية أحادية الجانب.
ويعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من فلسطين، ويناقش فيها أيضًا استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روسيا بمجلس الأمن: على فلسطين وإسرائيل الانخراط في مفاوضات جادة لحل الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.