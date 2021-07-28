تراند الفن: عمرو الورداني: 3 خطوات لتحقيق السعادة وتجديد الفرح والتخلص من الكآبة

كتبت – آمال سامي:

قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، طريقة منهجية لتحقيق السعادة والتخلص من الكآبة وتجديد الفرح في قلوبنا، وعبر برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على القناة الاولى المصرية، أن أول خطوات التخلص من الكآبة وتجديد الفرح في قلوبنا، هو أن يكون للمسلم ورد يومي للحمد، فيحمد الله على أن من عليه بالحياة التي بها كثير من التفاصيل التي من بها الله على العبد، “أول ما تصحى الصبح تقول الحمد لله على نعمة الحياة..هي نعمة عظيمة لا تستطيع أن تشكرها”.

الأمر الآخر الذي نصح به الورداني، هو أن يحاول المسلم أن يدخل السعادة على قلب آخر، سواء بأن يشور عليه أو يساعده أو يرشده لمن يساعده، وبالتالي سيعود عليه ذلك بالسعادة، ويلفت الورداني النظر إلى أولى الناس بذلك، فيقول “أول الناس اللي تدخل السرور على قلبهم وتفرجهم أهل بيتك”، مؤكدًا أن إدخال السرور على مسلم سيجعله سعيدًا وفقًا للسنن الربانية في الحياة، مستشهدًا بقوله تعالى: ” هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ”.

أما الأمر الأخير الذي نصح به الورداني، فهو أن يدعو المسلم بدعاء يجعله يشعر بنعمة الله عليه، فإذا لم يكن له دعاء بهذه المواصفات، يقترح عليه الورداني دعاء: “اللهم إني أعلم أنك تحب إسعادي فاجعلني على الدوام فرحًا بلطفك وعطفك وقربك”.