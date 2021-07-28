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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت الدين والحياة 11 زيارة
كتبت – آمال سامي:
قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، طريقة منهجية لتحقيق السعادة والتخلص من الكآبة وتجديد الفرح في قلوبنا، وعبر برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على القناة الاولى المصرية، أن أول خطوات التخلص من الكآبة وتجديد الفرح في قلوبنا، هو أن يكون للمسلم ورد يومي للحمد، فيحمد الله على أن من عليه بالحياة التي بها كثير من التفاصيل التي من بها الله على العبد، “أول ما تصحى الصبح تقول الحمد لله على نعمة الحياة..هي نعمة عظيمة لا تستطيع أن تشكرها”.
الأمر الآخر الذي نصح به الورداني، هو أن يحاول المسلم أن يدخل السعادة على قلب آخر، سواء بأن يشور عليه أو يساعده أو يرشده لمن يساعده، وبالتالي سيعود عليه ذلك بالسعادة، ويلفت الورداني النظر إلى أولى الناس بذلك، فيقول “أول الناس اللي تدخل السرور على قلبهم وتفرجهم أهل بيتك”، مؤكدًا أن إدخال السرور على مسلم سيجعله سعيدًا وفقًا للسنن الربانية في الحياة، مستشهدًا بقوله تعالى: ” هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ”.
أما الأمر الأخير الذي نصح به الورداني، فهو أن يدعو المسلم بدعاء يجعله يشعر بنعمة الله عليه، فإذا لم يكن له دعاء بهذه المواصفات، يقترح عليه الورداني دعاء: “اللهم إني أعلم أنك تحب إسعادي فاجعلني على الدوام فرحًا بلطفك وعطفك وقربك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو الورداني: 3 خطوات لتحقيق السعادة وتجديد الفرح والتخلص من الكآبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.