تراند الفن: الشرطة التونسية تخلي سبيل مراسل “نيويورك تايمز” بعد أكثر من ساعتين من إيقافه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - تونس – (د ب أ)

أخلت الشرطة التونسية سبيل مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” بعد أكثر من ساعتين من إيقافه اليوم الأربعاء في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة.

وقال الصحفي ماسينيسا بالأكحل بينما كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه كان يجري تحقيقًا في حي التضامن القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال بالأكحل وهو مراسل مستقل ويحمل اعتمادًا ثابتًا من السلطات التونسية، إنه خضع للتحقيق من قبل الشرطة وتم منعه من إتمام التحقيق الصحفي لاحقا.

وقال بالأكحل “تعاملوا معنا حيث كانت ترافقه صحفية أثناء الاعتقال بشكل جيد ولكنهم قالوا إنه لا يمكنني إتمام التحقيق لأنني لا أحمل ترخيصًا مسبقًا”.

وتابع الصحفي “كان يوم عطلة والمؤسسات العمومية بما في ذلك مصالح الاتصال برئاسة الحكومة معطلة”.

ويأتي الإيقاف بعد يوم واحد من تعهد الرئيس قيس سعيد بالحفاظ على حرية التعبير والصحافة وظروف عمل جيدة للصحفيين، في أعقاب التدابير الاستثنائية المعلنة.

وكانت السلطات الأمنية أغلقت مقر مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في تونس أول أمس الاثنين.