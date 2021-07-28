تراند الفن: أشاد بمؤسسها.. حاكم دبي يعلق على “إدراج سويفل ببورصة ناسداك الأمريكية”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - كتب- علاء حجاج:

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي على استعدادات شركة سويفل المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي للطرح في بورصة ناسداك الأمريكية من خلال إبرام اتفاق مع إحدى الشركات المدرجة بالبورصة هناك بغرض اندماج الأعمال.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: “مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره ٢٨ عاما.. استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك.. شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول”.

وتابع بن راشد في تغريدته: “مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية”.

ومصطفى قنديل هو مؤسس شركة سويفل ويعمل حاليا في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت شركة “سويفل” المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، وشركة “كوينز جامبيت غروث كابيتال” (“Queen’s Gambit”) المدرجة في بورصة “ناسداك”، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص، أعلنتا في بيان صحفي منذ قليل، إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل “سويفل” إلى شركة عامة مساهمة.

وقال البيان إنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، سوف تطلق تسمية “سويفل هولدينغز كورب” على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة “ناسداك”.

وبحسب البيان، فإن قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفّضة بالكامل تبلغ حوالي 1.5 مليار دولارأمريكي، ومن المتوقع أن تصبح “سويفل” أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة “ناسداك”.

وأضاف أنها ستكون الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعي المدعومة تقنياً يتم إدراجها في أي سوق للأوراق المالية.

وتعمل سويفل حاليا في قطاع النقل الجماعي عبر 10 مدن في مصر والمملكة العربية السعودية وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والأردن.