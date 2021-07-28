تراند الفن: القائمة تضم 16 طراز| تعرف على جميع سيارات بي إم دبليو المتاحة بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - كتب – محمد جمال:

تقدم المجموعة البافارية للسيارات الوكيل الحصري لعلامات ميني وبي إم دبليو في مصر، 16 سيارة موديلات 2020 و 2021 وتحمل شعار بي إم دبليو بسوق السيارات المصري.

وتوفر المجموعة البافارية للسيارات 16 سيارة تحمل العلامة الألمانية بمصر وتتنوع السيارات الجديدة بين سيدان و الـ SUV وتبدأ أسعارها من 620 ألف جنيه.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على القائمة الكاملة لسيارات بي إم دبليو فى مصر:

بي إم دبليو118i

تقدم المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، أيقونتها 118i هاتشباك موديل 2021 بفئة واحدة من التجهيزات.

وتعد 118i الـSport Line الجديدة السيارة الأرخص سعرًا في عائلة بي إم دبليو المتاحة لعملاء السوق المصري في 2021، إذ يبلغ سعرها الرسمي 650.000 جنيه.

تعتمد السيارة في جيلها الجديد كليًا على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها أن تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 8.5 ثانية اعتمادًا على نظام الجر الأمامي، وتصل سرعتها القصوى 213 كم. ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.9 لتر لكل 100 كم.

بى إم دبليو 218

قدمت المجموعة البافارية للسيارات وكلاء بي إم دبليو وميني في مصر، السيارة بي إم دبليو 218 جران كوبيه رسمياً بفئة واحدة من التجهيزات.

تعتمد بي إم دبليو كوبيه رباعية الأبواب الجديدة على محرك تربو ٣ سلندر سعة ١٥٠٠ سي سي، بقوة ١٤٠ حصان، عزم أقصى ٢٢٠ نيوتن متر، يتصل محركها مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ٧ سرعات.

تقدم بي إم دبليو 218 فى مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 620 جنيه.

بى إم دبليو 320i

تقدم بي إم دبليو 320i بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 900.000 جنيه.

بي إم دبليو 418 i

تقدم بي إم دبليو 418i الفاخرة بمحرك توربيني مكون من 3 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 136 حصان، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 8 سرعات.

وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.6 ثانيه، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر 5.2 لتر، وبفضل نظام الجر الخلفي تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى 210 كيلومتر/س، وينصح الصانع الألماني بتزويدها بوقود أوكتان 92.

وتمتاز السيارة بعدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي والستائر الجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP ومثبت للسرعة.

وتقدم بي إم دبليو 418 i موديل 2020 بفئة واحدة بسعر رسمي 750 ألف جنيه.

بى ام دبليو 520i

تعتمد السيارة الجديدة على محرك تربو ٤ سلندر سعة ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٧٠ حصان، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ نقلات. وتتسارع السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٨.٣ ثانية.

زودت المقصورة الداخلية لـ520i LCI بشاشة ترفيه قياس ١٢.٣ بوصة تعمل باللمس بنظام IDrive 7 تدعم خاصية توصيل Apple Car Play تدعم النظام الملاحي. كما تقدم بشاشة لنقل البيانات قياس ١٢.٣ بوصة.

أبرز تجهيزات 520i LCI كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وامامية،، نظام صوتي HiFi مكون من ١٢ مكبر للصوت.

أنظمة الفرامل المساعدة المزودة بها السيارة ABS-DTC-DSC.

تقدم بى ام دبليو 520i بفئة واحدة من التجهيزات واحدة بسعر رسمي مليون و 200 ألف جنيه.

بي إم دبليو 730 LI

قدمت المجموعة البافارية للسيارات وكلاء بي إم دبليو وميني في مصر سيارتها السيدان الفاخرة 730 LI المستوردة بالكامل بمحرك جديد سعة ٢٠٠٠ سي سي.

الفئة السابعة الجديدة تقدم بمحرك تربو مزدوج سعة ٢٠٠٠ سي سي، يولد قوة ٢٦٥ حصان، عزم أقصى ٤٠٠ نيوتن متر بين ١٥٠٠ و٤٥٠٠ لفة بالدقيقة، حرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ نقلات، تتسارع السيارة الجديدة من الثبات لـ١٠٠ كم/خلال ٦.٣ ثانية.

السيارة تقدم في مصر بسعر رسمي مليون و٩٥٠ ألف جنيه مع ضمان لمدة عامين بدون حد أقصى للكيلو مترات.

بى إم دبليو M850i

تعتمد بى ام دبليو M850i على محرك بنزين من فئة V8 يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 4400 سي سي وبقوة 530 حصان تقريبا و 750 نيوتن متر من عزم الدوران، وسيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

تقدم بى إم دبليو M850i فى مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر سمي 2.990.000 جنيه.

بي إم دبليو X7

تستمد سيارة BMW X7 قوتها من محرك توربيني ينتج قوة 335 حصان، والفئة الأعلى منها M50i تتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 523 حصان، وأعلى فئة من الطراز Alpina XB7 تتوفر بمحرك v8 ينتج قوة 612 حصان.

تقدم بي إم دبليو BMW X7 فى السوق المصري بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه.

بي إم دبليو X1

تقدم بي إم دبليو X1 بفئتين من التجهيزات والكماليات، مزودة بمحرك تيربو مكون من 3 سلندرات سعة 1500 سى سى، يرتبط بناقل حركة ” double-clutch” من 7 نقلات، بقوة تصل إلى 140 حصان، وعزم أقصي 220 نيوتن متر.

تتوفر السيارة محليًا بسعر رسمي يبدأ من 700.000 جنيه، ويصل إلى 800.000 جنيه؛ مع ضمان شامل يمتد لعامين بدون حد أقصي للكيلومترات.

بى إم دبليو X2

تعمل بي إم دبليو X2 xDrive25e بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لترًا يولد قوة 217 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 385 نيوتن.متر، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 195 كيلومترًا في الساعة.

تتوفر بى إم دبليو X2 فى مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 650,000 جنيه للفئة الأولى، و 700.000 جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزًا.

بى إم دبليو X3

تعتمد بى إم دبليو X3 على محرك 2000 سي سي، وقوة المحرك 184 حصان و 5500 لفة في الدقيقة، وبعزم أقصاه 270 نيوتن، بالإضافة إلي ناقل للحركة أتوماتيك، وسرعة قصوي تصل إلى 210 كيلو متر على الساعة، وبعدد أبواب 5 بابا و5 مقاعد، بنظام الحقن الإلكتروني للوقود وفرامل بنظام الABS، ومثبت للسرعة.

تتوفر بى إم دبليو X3 فى مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.400.000 جنيه للفئة الأولى، و 1.650.000 جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزًا.

بى إم دبليو X4

تأتي بي إم دبليو X4 2021 بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 252 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة.

تقدم السيارة فى مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.500.000 جنيه.

بي إم دبليو x5

تقدم السيارة bmw x5 موديل 2020 فى مصر بمحرك كبير 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بمحرك ستيبترونيك 8 سرعات يتمكن من التسارع من 0 حتى 100 كم خلال 4.3 ثانية.

تتوفر بي إم دبليو x5 فى مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.900.000 جنيه للفئة الأولى، و 1.250.000 جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزًا.

بى إم دبليو X6

تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو رياضي ٨ سلندر سعة ٤٤٠٠ سي سي بقوة ٥٣٠ حصان، عزم أقصى ٧٥٠ نيوتن متر بين ١٨٠٠ و ٤٦٠٠ لفة بالدقيقة.

تتسارع السيارة الرياضية الجديدة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٤.٣ ثانية. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

ويقدم الوكيل المحلي السيارة X6 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية ٢ مليون و 500 ألف جنيه.

بي إم دبليو Z4

تعمل بي إم دبليو Z4 بمحرك مكون من 4 اسطوانات مزود بشاحن هواء – تيربو ، سعة 2.0 لتر، بقوة 197 حصان و 320 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي رياضي مكون من 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الخلفية للسيارة.

تقدم بي إم دبليو Z4 فى مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1,195,000 جنيه

بي إم دبليو i8

تدخل سيارة بي إم دبليو i8 السوق المصري بنمطين مختلفين “كوبية” و”رودستر” وكلاهما مزود بمحركين الأول بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو بقوة 231 حصان، وعزم أقصى 320 نيوتن متر، والثاني كهربائي بقوة 143 حصان، وعزم أقصى 250 نيوتن متر، يولدان معًا قوة خارقة تصل إلى 374 حصان، وعزم أقصى 570 نيوتن متر.

ويمكن للسيارة i8 أن تقطع مسافة 35 كلم بسرعة أقصاها 120 كيلومتر في الساعة، اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، ويمكن شحن بطارية الليثيوم سعة 11.6 كيلو واط الممتدة في باطن السيارة من مصدر الطاقة المنزلي، أو من خلال محطات شحن السيارات الكهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بي إم دبليو i8 كوبيه الجديدة مليونين و750.000 جنيه، فيم يبلغ سعر النسخة الرودستر المزودة بسقف قابل للطي مليونين و990.000 جنيه.