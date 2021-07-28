تراند الفن: للتقصير في أداء عمله.. الأوقاف: إعفاء مفتش بإدارة شرق مدينة نصر ونقله لمديرية السويس

كتب – محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، قرارًا بإعفاء مفتش منتدب بإدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، من عمله مفتشًا منتدبًا، مع عودته إمامًا ونقله إلى مديرية السويس، لتقصيره في أداء عمله المكلف به وإهماله الشديد، بناء على مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، الأربعاء، خدمة كلا من السيد محمد عبد الحميد الصيفي عامل مسجد بإدارة أوقاف ههيا بمديرية الشرقية، وحسن عبد الصبور عبد الرازق عام مسجد بإدارة أوقاف غرب طهطا بسوهاج.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي الشرقية وسوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.​