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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب – محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، قرارًا بإعفاء مفتش منتدب بإدارة شرق مدينة نصر بالقاهرة، من عمله مفتشًا منتدبًا، مع عودته إمامًا ونقله إلى مديرية السويس، لتقصيره في أداء عمله المكلف به وإهماله الشديد، بناء على مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.
وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، الأربعاء، خدمة كلا من السيد محمد عبد الحميد الصيفي عامل مسجد بإدارة أوقاف ههيا بمديرية الشرقية، وحسن عبد الصبور عبد الرازق عام مسجد بإدارة أوقاف غرب طهطا بسوهاج.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي الشرقية وسوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للتقصير في أداء عمله.. الأوقاف: إعفاء مفتش بإدارة شرق مدينة نصر ونقله لمديرية السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.