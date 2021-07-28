نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda من مجله بنده في موقع بندة Panda وفي بنده اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نحدث حضراتكم اليوم عن هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية، حيث يعد الماركت صرح كبير في العالم العربي مقارنة بينه، وبين الهايبرات الموجودة في الأسواق، حيث يقدم أفضل السلع بأفضل الأسعار في المملكة العربية السعودية، وخارجها في باقي مدن الدول العربية، وخاصة في مدن دول الخليج العربي، وتعتبر عروض بنده الصفحة الرئيسية من أقوى العروض التي قدمها هايبر بنده Hyper Panda، وهذا ابتداءاً من اليوم، ولمدة أسبوع كامل، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني الرسمي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على المنتجات الغذائية، ومن بينها: خصم مميز على سعر برطمانات ورق العنب من تريفا Treva الماركة المميزة، وعلى ورق العنب المحشي من ماركة حدائق شتورة، ومن ماركة فكتوريا، كما يتوفر خصم خاص على سعر الفطر المقطع، والفطر كامل الحبة من ماركة حدائق شتورة، وعلى سعر صلصة الصويا من ماجي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Panda

يتوفر لدى هايبر بنده خصومات مميزة على سعر لحم التونة الخفيف منقوع في زيت دوار الشمس من ماركة الهناء، كذلك يتوفر خصم خاص على سعر عبوات ورق العنب من حدائق فكتوريا، ويوفر الماركت بجميع فروعه أيضاً أفضل الخصومات على سعر الحمص بالطحينة من حدائق فكتوريا Verctoria، وعلى عبوات معجون الطماكم من أول قطفة، وخصم مميز على سعر حمص مانديز، كما يتوفر الخصم أيضاً على سعر زيتون مانديز.

بنده عروض السعودية من بندة

يتوفر لدى هايبر بنده عروض مميزة أخرى على المنتجات الغذائية، ومن بينها: خصم مميز على سعر الفطر المقطع من شرائح تريفا Treva، كما يقدم الماركت خصم خاص على سعر معجون الطماطم من رنا Rana، وكذلك خصم مميز على سعر صلصة البيتزا من ماجي Magi، وعلى سعر لانشون سنيورة Siniora، وعلى سعر مرقة الدجاج بملح أقل من ماجي، كما يقدم الماركت أيضاً أفضل الخصومات على أسعار العبوات المضغوطة من كاتشب الطماطم من ماركة ليبيز، وعلى سعر كاتشب الطماطم من هاينز Heinz.