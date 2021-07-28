- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة وتنزيلات غير مصدقة تصل الى 60% على السلع الاستهلاكية والحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة، شركة هايبر بنده من أكثر الشركات المعروفة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تختص هذه الشركة في بيع كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة من هذا النوع، وتقوم شركة بنده بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية لعملائها في كل فروعها داخل المملكة، هذه العروض التي تحتوي على كل المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها العملاء بشكل يومي.
عروض هايبر بنده الاثنين وتخفيضات حتى 50% على أشهر المعلبات الغذائية
عروض بنده اليوم بالمملكة
شركة هايبر بنده واحدة من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث نجحت هذه الشركة في فترة قصيرة واستطاعت الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء في كل نواحي المملكة، والمميز في شركة بنده هو العروض التي تقوم بها هذه الشركة والتي أصبحت مفضلة لدى الكثير من العملاء الذين ينتظرون هذه العروض كل فترة للاستفادة منها.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
قامت شركة Hyper Panda بتأسيس العلامة التجارية الجديدة الخاصة بها، هذا الذي يعني أن الشركة أصبحت مسئولة عن تصنيع وإنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية المختلفة الأساسية التي يحتاج إليها العملاء، كما أن الشركة مهتمة بتصنيع هذه المنتجات بأعلى جودة وبأقل الأسعار الممكنة، وتقوم الشركة بعرض هذه الخصومات والعروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لتسهيل عملية الشراء واطلاع العملاء على كل المنتجات والعروض المتاحة في الفروع.
عروض هايبر بندة اليوم
- عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر علبة فول مدمس بالخلطة حدائق كاليفورنيا 450 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة بلغ سعر علبة معجون طماطم السعودية 135 جم 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بلغ سعر علبة شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش 850 جم 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 88 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة أصابع شوكولاتة سنيكرز مارس 50 جرام 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر علبة شوكولاتة مينيز إم أند إمز 30 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر علبة علكة اكسترا ريجليز خالية من السكر بالنعناع 84 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر علبة شوكولاتة جواهر جالكسي تشكيلة بالبندق 140 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر علبة شوكولاتة كيت كات 20 جرام شوكولاتة مينيز مشكلة نستله 715 جم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- عروض بنده جده بلغ سعر علبة ألواح شوكولاتة ميرسي ستورك 400 جم 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 62 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر علبة بسكويت بي أب مينيز شوكو باهلسن 106 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بلغ سعر علبة حلويات بالزبدة والكريمة وبروثرس 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 58 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر بلغ سعر علبة فول سوداني مملح بست 13 جرام 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه بلغ سعر علبة حلوى جيلي حامضة تشوبا تشبس 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض بلغ سعر علبة حلاوة مصاص لوليبوز تشوبا تشبس 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة اليوم بلغ سعر علبة شوكولاتة بريك تيفاني 12 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة وتنزيلات غير مصدقة تصل الى 60% على السلع الاستهلاكية والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.