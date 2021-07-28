نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم في السعودية أرخص العروض الأسبوعية من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية أرخص مقارنةً بمنافسيها، حيث تبدأ من جديد عروض هايبر بنده hyper panda تحت شعار “تسوق أكثر وفر أكثر”، وتقدم تخفيضات وفيرة على جميع المعروضات في أسواق بنده المنتشرة بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية، مما يتيح للأسر السعودية الفرصة لشراء كل ما تحتاجه من سلع، وذلك مقابل خصومات وفيرة وحصرية، ويمكنكم الحصول على منتجاتكم المفضلة من خلال زيارة فرع بنده الأقرب إليكم أو من خلال خدمة بنده أون لاين، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل حول أجدد عروض السعودية اليومية والأسبوعية.

عروض بنده اليوم

تقدم بنده الماركات الأعلى جودة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، التي تخدم حاجات المطبخ اليومية وتساعد في قضاء العديد من المهام اليومية بسهولة وخلال فترة وجيزة، ومنها ماركة كنود التي تقدم لنا محضر الطعام، والقلاية من تيفال وغيرهم من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في كل بيت إليكم صور العروض على الأجهزة

محضر الطعام كينوود بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 379 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت تيفال بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

قطاعة فيليبس بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

غلاية استانلس ستيل كليك أون 1.8 ليتر بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال سعودي.

بنده panda

خصومات بنده لا تنتهي فدائمًا تقدم شركة بنده للبيع بالتجزئة المزيد من العروض والتخفيضات التي لا مثيل لها على أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها، وما زالت عروض بنده على الأجهزة الكهربائية، وتعرض نشرة عروض بنده الأسبوعية مجموعة من الخيارات المتعددة على أجهزة المكواة الكهربائية، ومنها:

مكواة بخار بلاك أند ديكر 1600 وات بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

مكواة تيفال بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

هايبر بنده

يسهم هايبر بنده السعودية في إسعاد عملائه من خلال عروض رائعة وتخفيضات كبيرة على منتجات الالبان التي لا غنى عنها؛ وذلك لما لها من أهمية للجسم وفوائد عظيمة، كما أنها تضفي المذاق الغني والنكهة الأصيلة عند إضافتها لوصفات الأطباق الرئيسية والسلطات والمقبلات، ومن أرخص العروض الأسبوعية من بنده:

شرائح جبنة المراعي 400 جرام للحبة بسعر 95.9 ريال سعودي.

جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 2 × 500 جرام للحبة يسعر 95 9 ريال سعودي.

لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي 400 جرام للحبة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

عسل نحل طبيعي الزهراء البرية المراعي 250 جرام للحبة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

تستمر تخفيضات بنده لمدة أسبوع حيث تبدأ من الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذو الحجة 1442، وتشمل خصومات بنده الحصرية السلع الغذائية مثل الجبنة الموزاريلا المبشورة، وتقدم أيضًا خصومات وتخفيضات على سعر الجبنة المربعات بالقشطة، وكريمة الخفق المستخدمة في الطبخ؛ لإضفاء مذاق غني لا يقاوم: