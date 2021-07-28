فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب- علاء عمران: اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة. وجاء حركة تنقلات الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية. وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي. وشملت الحركة تعيين اللواء نبيل كمال لأمن الموانئ، واللواء عبدالسلام السيد مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، اللواء إبراهيم الجندي مساعد الوزير لغرب الدلتا، اللواء بهي زغلول مديرا للنقل والمواصلات، اللواء عماد كدواني مساعدا للتفتيش. وشملت الحركة اللواء هشام أبو النصر مدير مطروح، واللواء مازن عبد الشافي لمديرية أمن لقاهرة، واللواء خالد شلبي للأمن العام، واللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمود أبوعمره لأمن الجيزة وجاء في الحركة تولي اللواء جمال نظيم مساعد لقطاع الشئون القانونية، واللواء مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء محمد شرباش مديرا لأمن سوهاج، واللواء ناصر حريز مساعد القناة، واللواء حسام الباز مساعدا للأمن المركزي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.