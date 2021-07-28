تراند الفن: احذرها.. هذه الأطعمة قد تكون مليئة بعفن لا يمكنك رؤيته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب – سيد متولي

في المزيد من الأخبار التي تثير القلق، قد تخزن العديد من المواد الغذائية الأساسية العفن أثناء الجلوس على أرففك، قبل تخزين العناصر “غير القابلة للتلف”، تحقق للتأكد من أن هذه العناصر لا تحتوي على سموم ضارة تنمو عليها.

وفقًا لـ Mindbodygreen ، يأتي العفن من الرطوبة، مما يعني أن معظم الأماكن الرطبة تحتوي على العفن، ومع ذلك، فإن أنواع معينة من العفن تضر بصحة الإنسان بشكل خطير.

يمكن أن تؤدي السموم الفطرية – أو السموم من العفن – إلى استجابات التهابية وتسبب مشاكل صحية مع التعرض المتكرر، ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من السموم غير مرئية للعين المجردة، لذلك لا يمكنك إجراء مسح سريع للعثور عليها، لحسن الحظ، هناك طرق لتجنب تناول هذه الجسيمات الدقيقة عن طريق الخطأ، وفقا لما ذكره موقع thelist.

يمكن أن تحتوي العناصر التي تبقى في خزانتك لفترة طويلة، مثل الأرز والفواكه المجففة، على سموم ضارة بعد قضاء الوقت في جمع الغبار، لتجنب العفن في الأرز الخاص بك، يوصى بالمنتجات العضوية قدر الإمكان – فهذه الأنواع أقل عرضة لإيواء جراثيم ضارة، علاوة على ذلك، نظرًا لأن الفاكهة المجففة تحتوي بشكل طبيعي على الرطوبة، فيمكن أن ينمو بسرعة العفن حول هذه القطع، قد يوفر لك تجنب هذا النوع من الفاكهة كوجبة خفيفة أو على سلطاتك جرعة من العفن، بدلاً من ذلك، استخدم الخيارات الطازجة أو المجمدة بدلاً من المشمش المجفف والتين والتمر.

الأطعمة المصنعة التي لا تحتوي على مواد حافظة هي الأكثر عرضة لخطر نمو العفن

هناك سبب يجعل الكثير من الأطعمة التي يتم شراؤها من المتاجر تحتوي على مواد حافظة ومثبتات – لتجنب نمو العفن.

في الواقع، يشير موقع Eat This إلى أن بعض العناصر مثل علب العصير يمكن أن تحتوي على كميات عالية من المواد الضارة بسبب نقص المواد الحافظة فيها.

قامت العديد من العلامات التجارية بإزالة المواد الحافظة من منتجات علب العصير، مما يجعلها عرضة لنمو العفن، بدأت أنواع قليلة من شركات العصير في استخدام فيلم شفاف في الجزء السفلي من الأكياس حتى يتمكن الآباء من التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك نمو للعفن داخل الحاوية، إذا وجدت هذا إجماليًا كما هو، فاختر حاويات كاملة من العصير وتأكد من شربه في غضون أيام قليلة.

يمكن أن تحتوي الحبوب والمكسرات واللحوم المصنعة أيضًا على السموم الفطرية، يقترح Mindbodygreen البحث عن المكسرات التي تم تعبئتها مؤخرًا بدلاً من الجلوس على الرف لفترة طويلة من الوقت.

يمكنك أيضًا نقع المكسرات وتجفيفها قبل تناولها لتفتيت المركبات الضارة قبل تناولها.

بالنسبة إلى اللحوم الخاصة بك، فإن خيارات المعالجة بالملح تساعد في وقف انتشار العفن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي اختيار اللحوم العضوية التي يتم تغذيتها على العشب إلى تقليل فرص العفن أيضًا.

أي منتج يحتوي على مستوى عالٍ من الرطوبة معرض لخطر الإصابة بالسموم الفطرية، يمكن أن يساعد العثور على المنتجات الطازجة المتاحة واختيار المنتجات العضوية كلما أمكن ذلك.