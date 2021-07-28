تراند الفن: إكسون موبيل تتعاون مع “تريلا” لدعم خدمات الشحن بالسوق المصري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب – محمود أمين:

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تريلا في ديسمبر الماضي، ذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الشحن بالسوق المصري.

وتعمل “تريلا” وهي منصة الكترونية على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، بهدف ربط الجهات التي تعمل في مجال الشحن بطالبي خدمات الشحن من العملاء الأفراد.

يتزامن ذلك مع عزم إكسون موبيل مصر على تقديم الحلول الرقمية الجديدة ودعم المبتكرين من الشباب، حتى خارج حدود مجال صناعة الطاقة.

وتقوم مبادرة إكسون موبيل مع تريلا بالمساهمه فى تحسين إنتاجية السائقين وكفاءة أساطيل الشحن عبر استخدام زيوت محركات موبيل عالية الأداء “موبيل دلفاك” والمصممة خصيصا لتحسين أداء الشاحنات وتقليل تكلفة الوقود.

كما ستقوم هذه المبادرة بإضافة قيمة كبيرة لسوق الشحن، وزيادة فرص العمل المتاحة فى مجال نقل البضائع.

وقال محمد الأعصر، مدير تطوير السوق في شركة إكسون موبيل مصر، إن إكسون موبيل تهدف من خلال هذا التعاون والدعم المقدم إلى المساهمه فى تمكين عملاء زيوت تشحيم موبيل من مالكي وسائقي الشاحنات في مصر للعثور على فرص عمل متاحه عبر منصة رقمية مبتكرة.

وأضاف الأعصر أن موبيل كونها شركة رائدة في سوق مواد التشحيم في مصر، ترغب دائمًا في تعزيز كفاءة وإنتاجية أشغال عملائها الكرام، بالإضافة إلى دعم الشركات التقنية الناشئة والواعدة التي تقودها فرق شابة وملهمة ونشطة مثل تريلا.

من جانبه قال عمر هجرس، الرئيس التنفيذي لشركة تريلا، إنهم متحمسون للغاية بعقد اتفاقية التعاون مع إكسون موبيل، حيث نأمل أن نخلق سويا نظام متكامل يدعم السائقين ويحسن من الوضع الراهن للخدمات اللوجستية. من خلال هذا الدعم، سنعمل على تنمية ورفع كفاءة شبكة شاحنات النقل المستخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح هجرس أن معدل النمو الذي شهدته منصة تريلا في فترة قصيرة من الزمن، على الرغم من الظروف الصعبة، إنما يدل على أن السوق مهيأ للتغيير، كما نعتقد أن تريلا تسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة الشحن في مصر والمنطقة بأسرها.

يذكر أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها لشركة إكسون موبيل من حيث التعاون في شركة تكنولوجية ناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أنه منذ تأسيس (منصة تريلا) الالكترونية في العام 2019، شرعت الأخيرة في مهمتها للارتقاء بمجال النقل بالشاحنات في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعمل النظام التكنولوجي على الربط الفوري بين شركات الشحن وشركات النقل باستخدام تحليل البيانات لتحسين المسارات التي يسلكها السائقون، كما يعمل على زيادة طلبيات النقل.

كما تعمل (منصة تريلا) على توفير فرص عمل مجزية ومستدامة لسائقي الشاحنات، وفي نفس الوقت تخفض من التكاليف التي يتكبدها الشاحنون من خلال تحسين كفاءة التحميل، مع تمكين العميل من التتبع الفوري للشحنات.