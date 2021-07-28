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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب – طارق طلعت:
قال بارفيه سيكي، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إنه تقرر إقامة قرعة أمم أفريقيا 2021 يوم 17 أغسطس المقبل.
وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تأجيل موعد القرعة من خلال بيان رسمي صدر في يونيو الماضي لأسباب لوجيستية تتعلق بجائحة كورونا.
وقال سيكي من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء: “كاف خاطبنا بشكل رسمي من أجل إقامة قرعة أمم أفريقيا يوم 17 من الشهر المقبل.”
وأضاف: “نحن جاهزون وسنبدأ التحضيرات فورًا لضمان إقامة قرعة وحدث يليق بالكرة الأفريقية.”
ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة في الكاميرون في شهر يناير وحتى منتصف فبراير بعد تأكيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ثقته في قدرة الكاميرون على تقديم نسخة رائعة من البطولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميا.. قرعة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 17 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.