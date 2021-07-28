تراند الفن: الأوقاف تعلن صدور كتاب “تنظيم النسل ومتغيرات العصر”

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب (تنظيم النسل ومتغيرات العصر)، للدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هي من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن الكثرة إما أن تكون صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء.

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