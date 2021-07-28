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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت أخبار مصر 10 زيارة
كتب – محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب (تنظيم النسل ومتغيرات العصر)، للدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، من تقديم الدكتور محمد مختار جمعة.
وقال وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هي من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.
وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن الكثرة إما أن تكون صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأوقاف تعلن صدور كتاب “تنظيم النسل ومتغيرات العصر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.