تراند الفن: سويفل تستعد للطرح في بورصة ناسداك بصفقة تبلغ 1.5 مليار دولار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب- علاء حجاج:

كشفت شركة “سويفل” المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي و”كوينز جامبيت غروث كابيتال” (“Queen’s Gambit”) المدرجة في بورصة “ناسداك”، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص، عن إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل “سويفل” إلى شركة عامة مساهمة.

وقال بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، سوف تطلق تسمية “سويفل هولدينغز كورب” على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة “ناسداك”.

وبحسب البيان فإن قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفّضة بالكامل تبلغ حوالي 1.5 مليار دولارأمريكي، ومن المتوقع أن تصبح “سويفل” أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة “ناسداك”.

وأصاف أنها ستكون، الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعي المدعومة تقنياً يتم إدراجها في أي سوق للأوراق المالية.

وذكر البيان أن الصفقة ستكون لتوفير عائدات إجمالية تصل إلى حوالي 445 مليون دولار للشركة العامة المدمجة، بما في ذلك زيادة 100مليون دولار الحصة المشتركة الملتزم بها من قبل مستثمري PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) بقيادة مستثمرين استراتيجيين وماليين عالميين بمن فيهم “أجيليتي” و”لوكسر كابيتال جروب” و”زين”.

كما تضمن الصفقة عائدات لتمويل وتسريع استراتيجية النمو الطويلة الأمد لشركة “سويفل” بهدف زيادة الإيرادات بمقدار مليار دولار والتوسع إلى 20 دولة بحلول العام 2025.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سويفل”: إن “سويفل” أصبحت في غضون 4 سنوات فقط، رائدة في قطاع النقل الجماعي عبر 10 مدن في مصر والمملكة العربية السعودية وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والأردن.

ونمت عائدات “سويفل” بسرعة، حيث حجز أكثر من 1.4 مليون راكب أكثر من 46 مليون رحلة حتى الآن مع آلاف السائقين عبر منصتها الرقمية.