تراند الفن: الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة البنطلون في الصلاة: جائز بشرط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل ارتداء البنطلون في الصلاة حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه على المراة أن تلتزم بالحجاب في الصلاة بشكل عام، موضحًا أن الحجاب هو ما يستر جميع الجسم ماعدا الوجه والكفين والقدمين بغض النظر عن اسم الحجاب، “طبعا يستحسن أن يكون فيه مزيد حشمة وواسعًا وغير شفاف ونحو ذلك”.

أما عن حكم ارتداء المرأة للبنطلون بشكل عام، فالفتوى في دار الإفتاء تؤكد جواز لبس المرأة للبنطلون ، بشرط أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة شرعًا، وأوضحت الدار في فتوى سابقة لها أن للملابس التي تلبسها المرأة شروط اتفق العلماء على ضرورة توفرها في الزي الذي تلبسه المرأة المسلمة، وهي: أن يكون ساترًا للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، مؤكدة أن أرتداء البنطلون الضيق الذي يحدد العورة حرام بلا خلاف.

وأما العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وأوضحت الدار في فتواها أن هذا هو مذهب جمهور العلماء؛ من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي، وأبي ثور، من مجتهدي السلف.