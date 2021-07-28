تراند الفن: عز العرب تفتتح “ڨولڨو جاليري” الأول من نوعه بمصر وشمال أفريقيا.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:15 مساءً - كتب – محمود أمين:

تصوير – محمد الروبي:

أعلنت مجموعة عز العرب الوكيل الحصري لعلامة ڨولڨو في مصر، عن افتتاح أول صالة عرض للعلامة التجارية السويدية الفاخرة بمصر وشمال إفريقيا وفق المفهوم التسويقي الجديد والمبتكر “ڨولڨو جاليري”.

ويجمع ڨولڨو جاليري بين صالة عرض للسيارات ومقهى “كافيه”، فهو وجهة مصممة لتغمر الزوار بالذوق السويدي الفريد وترفع الوعي بالعلامة التجارية ڨولڨو بشكل عام، حيث يجمع بين أحدث المفاهيم والخدمات لتوفير تجارب فريدة لا تنسى لزواره.

وأعرب الوكيل المحلي خلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرًا عن سعادته باختيار ڨولڨو مصر لتكون تاسع فرع حول العالم يطبق مفهوم “ڨولڨو جاليري”، حيث سبقتها أفرع الشركة في ستوكهولم وميلانو وطوكيو ومانهاتن، وارسو وسيؤول وتايبية والكويت.

واختارت مجموعة عز العرب “سفن فورتينز – Seven Fortunes” شريكًا للخدمة، إذ ستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل الكافية، وهو واحد من أرقى وأشهر الشركات في مصر حاليًا.

ويأتي هذا الاختيار لشريك محلي موثوق به، بحسب عز العرب استنادًا لثقته بأن كل ما يقدمه من خدمات هو بنفس الجودة العالية التي يتوقعها الناس من جميع منتجات العلامة التجارية فولفو.

يعد ڨولڨو جاليري نموذجًا فريدًا يجمع بين صالة عرض والكافيه بصورة غير تقليدية، حيث يمثل ملتقى لعشاق وهواة العلامة التجارية السويدية العريقة، ومن خلال يمكن التعرف على أحدث نماذج السيارات التي تقدمها ڨولڨو لعشاقها.

ويوفر للعملاء تجربة شراء فريدة لسياراتهم مع الإستمتاع بالأجواء الفريدة والقهوة الغنية والأغذية الرائعة.

هذا وسيكون بين فريق العمل بالصالة الجديدة التي تطبق مفهوم “ڨولڨو جاليري” موظف تسويق مزدوج الجنسية – مصري / سويدي – لتعبر خبراته عن ثراء التجربة السويدية بروح مصرية.

ويتلخص المفهوم الرئيسي لصالة عرض ڨولڨو في الجمع بين رحابة الضيافة والراحة والإبداع والتصاميم الإسكندنافية المعاصرة.

وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون كل منتج يتم تقديمه أو بيعه في المعرض مستدامًا وعضويًا حيثما أمكن ذلك؛ فضلًا عن إنتاجه وتقديمه بجودة عالية تتماشى مع قيم العلامة التجارية لڨولڨو والجودة التي يتوقعها عشاقها.

ومن جانب آخر، سيستضيف “ڨولڨو جاليري” مجموعة متنوعة من الفاعليات التي سيتم اختيارها لتقديم الثقافة السويدية وفلسفة العلامة التجارية ڨولڨو والإسهام في نشرها على نطاق أوسع.

وسيكون الهدف الرئيسي من هذه الفعاليات هو تنمية المجتمع المحلي، وهو ما سيتحقق من خلال سلسلة من الفعاليات الشهرية.

وقال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات إن مجموعة عز العرب أظهرت حضورًا رياديًا قويًا في سوق السيارات منذ دخول مصر قبل عدة سنوات.

وأضاف عز العرب أن الشركة رفعت بإستمرار معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية والعلامات التجارية الفاخرة التي أفتخر أن تكون “ڨولڨو ” جزءاً منها.

وأعرب عز العرب عن فخر المجموعة بتعاونها الوثيق مع شركة ڤولڤو التي تعتبر من رواد صناعة السيارات في العالم، مؤكدًا أنه منذ بداية شراكتهم مع ڤولڤو، اتخذت عز العرب على عاتقها مسؤولية طرح الموديلات المتميزة من ڤولڤو التي تلبى احتياجات العملاء وتتماشى مع متطلبات السوق المصري.

وأكد أن المجموعة بالتعاون مع فولفو لم يغفلا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة التجارية الأشهر في عالم السيارات في مصر، الذين يقدرون التكنولوجيا وفخامة السيارات.

من جانبه قال المهندس محمد عبد النور، مدير عام ڨولڨو بمجموعة عز العرب إن الهدف من “ڨولڨو جاليري” هو الإقتراب من عملائنا وتوفير تجربة فريدة ومتميزة لهم لإظهار قيم ڨولڨو الحقيقية فيما يتعلق بالعملاء والعوامل البيئية.

وأوضح عبد النور أن كل عنصر في معرض ڨولڨو مصمم لتصوير تلك القيم، بدءاً بقائمة الطعام والمشروبات التي تتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات الصحية والمنتجات الصديقة للبيئة، إلى المعرض المعاصر المذهل الذي يعرض سيارات ڨولڨو المتميزة.

وأضاف أن المجموعة وضعت كل هذه العوامل في الإعتبار في الديكورات وتنسيق المقاعد، سواء داخل المباني أو خارجها، حتى نتمكن من اتباع جميع الإحتياطات اللازمة لتحقيق التباعد الإجتماعي في ظل الظروف الحالية، كما نوفر لزوارنا وموظفينا أقنعة الوجه والمطهرات، لأن سلامتهم هي دائما أولويتنا القصوى.

يذكر أن صالة العرض الجديدة كليًا لڨولڨو تقع في مكان بارز بقلب حي الشيخ زايد، على مساحة 300 متر مربع، مع إمكانية الوصول إليها بيسر عن طريق محور 26 يوليو.