نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية السعودية حتى 3 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عروض اسواق العثيم الأسبوعية ، جميع سكان المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على كميات أكبر وبسعر أرخص، أحدث عروض أسواق عبد الله العثيم أحد أشهر وأكبر أسواق المملكة السعودية والغني بكل السلع والأجهزة المختلفة والمنتجات التجارية المحلية منها والعالمية، تشمل عروض هذا الأسبوع جميع المنتجات الغذائية المتنوعة وكل مستلزمات الأطفال والعديد من العروض الأخرى، العروض سارية من 28 يوليو الموافق 18 ذو الحجة إلى 3 أغسطس الموافق 24 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، طرشي مشكل 1 ك بسعر 8.50 ريال.

تخفيضات الحلويات اليوم

عروض العثيم ، فوائد الحلاوة الطحينية، تعد الحلاوة من أهم الأغذية المفيدة للجسم حيث أنها توفر للجسم الطاقة اللازمة وتزيد قوة عضلات الجسم كما أنها تساعد في تنشيط الأنسجة والخلايا المتنوعة وحماية الجسم من أمراض القلب والسرطانات والشيخوخة المبكرة بالإضافة إلى تنشيط وظائف الأجهزة الهضمية، حلاوة حلواني سادة 2 كيلو بسعر 21.50 ريال.

تخفيضات المكسرات العثيم

فوائد اللوز المالح، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ القادر على تغير الحالة المزاجية في أي لحظة يمتلك اللوز عدد كبير من الفوائد الأخرى للجسم حيث أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم كما أنه يساعد في خفض مستوى الدم وتقوية العظام ومد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات وتحقيق التوازن في مستوى السكر في الجسم وتقليل الحرقة وعدد كبير من الفوائد الأخرى، لوز مالح 1 كيلو بسعر 52.95 ريال.

عروض مستلزمات الأطفال

حفائظ بامبرز، لا شك أن راحة الطفل من أهم ما يشغل بال الأسرة لذلك توفر أسواق العثيم افضل انواع الحفاضات التي تساعد في حماية بشرة الطفل الحساسة وتحقيق أكبر قدر من الراحة له، متوفرة بسعر 108.95 ريال بدلا من 203.90 ريال لعدد 2 كرتون وتشمل الكرتون على عدد 56 حبه.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

قهوة برية عربي، إلى كل عشاق ومحبي القهوة التي تساعد الشخص في تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري وتحسين ذاكرة الأنسان وتقويتها وحماية الجسم من أمراض الكبد واضطرابات القلب كما أنها تؤثر وبشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية للفرد وعدد كبير من الفوائد الأخرى، متوفر منها الفاتح/ الغامق بسعر 34.95 ريال.