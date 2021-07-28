تراند الفن: بعد وصول خلافات زوجية إلى حد القتل.. سؤال للإفتاء: ما هي حقوق وواجبات الزوج والزوجة؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت الدين والحياة 2 زيارة

كتبت – آمال سامي: بعد تداول العديد من أخبار حوادث العنف الزوجي التي وصلت إلى حد القتل في بعض الأحيان، ورد دار الإفتاء المصرية اليوم في حلقة بثها المباشر عبر صفحتها على الفيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: نرى ما يحدث ما بين الأزواج من خلافات قد تصل إلى القتل نرجو توضيح حقوق وواجبات الزوج والزوجة باختصار؟ “باختصار قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال يؤتي الحكمة من يشاء” هكذا أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السائل، مؤكدًا أن العلاقة بين الزوجين ليست مبنية على الحقوق والواجبات، وإنما قضية الحقوق والواجبات تطرح فقط عند التقاضي والخلاف، أما في الحياة الزوجية المستقرة فالأمر بين الزوجين على المودة والمحبة والتفاهم والتراضي على حد تعبيره. اقرأ أيضا: مع تكرار حوادث قتل الأزواج.. هل الحسد السبب؟.. أزهريون يحللون أسباب العنف

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