فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - القاهرة – (مصراوي): استطاع المنتخب المصري التأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو بعد الفوز الثمين الذي تحقق أمام المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الثالثة. المنتخب المصري احتل وصافة المجموعة والتي كانت تضم كل من منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة. وكان المنتخب البرازيلي ضمن الصعود متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متفوقًا على منتخب كوت ديفوار والذي جاء في المركز الثاني بخمس نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.