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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت عرب وعالم 4 زيارة
تونس – أ ش أ
ترأس مساء اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا للبلاد، وذلك بقصر قرطاج الرئاسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء يوم الأحد الماضي، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد، “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس التونسي يرأس اجتماعا للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.