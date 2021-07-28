فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت أخبار المشاهير 51 زيارة

​إيمان العميري​هي فنانة تونسية، عُرفت في العالم العربي من خلال مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج “​ستار أكاديمي​”، الذي عرض عام 2008. ​إيمان العميري​هي فنانة تونسية، عُرفت في العالم العربي من خلال مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج “​ستار أكاديمي​”، الذي عرض عام 2008. وايمان نشرت مؤخلرا عبر صفحتها الانستغرام طورا لها بالمايوه الابيض مما لاقت تعليقات بين مؤيد ومعارض للصور. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مثير .. شاهد التونسية إيمان العميري شبه عارية بـ”بيكيني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.