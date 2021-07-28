تراند الفن: 10 فواكه وخضروات صيفية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في التخلص من الوزن الزائد، وفي فصل الصيف يجب أن يكون التركيز على إضافة الأطعمة الغنية بالمياه للبقاء رطبًا، كما أن تناول الفواكه والخضروات الموسمية يجعلك أقوى وأكثر صحة وسعادة، وكل هذه العوامل تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وتساعدك على التخلص من كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وفي إطار ذلك، إليك 10 فواكه وخضروات صيفية يجب عليك تضمنيها في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، وفق ما أورد موقعا “timesofindia” و”eatthis”.

1- البطيخ:

من الفواكه الصيفية المميزة، حيث يتكون من 92 % من الماء، ويحتوي أيضًا على الألياف ومنخفضة للغاية في السعرات الحرارية، لذا يزيد تناوله من الشعور بالشبع ويحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، ما يعزز من إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى هذه الفاكهة الصيفية غنية أيضًا بفيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين المضاد للأكسدة، والتي قد تمنعك من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

2- الخيار:

يتمتع الخيار بخصائص تبريد طبيعية يمكنها ترطيب جسمك في الصيف وحمايتك من ارتفاع درجة الحرارة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ومحتوي عالي من الألياف التي يمكن أن تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، إلى جانب ذلك، هذه الفاكهة غنية أيضًا بفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تلبي المتطلبات الغذائية اليومية وتدعم فقدان الوزن.

3- المانجو:

تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ومواد كيميائية نباتية لديها القدرة على قمع الخلايا الدهنية والجينات المرتبطة بالدهون، ما يجعلها ممتازة للاستهلاك أثناء فقدان الوزن، ويمكنك تناوله كعصير أو الاستمتاع بها كفاكهة.

4- الفلفل الحار:

ذات مذاق حار مما يضيف نكهة مميزة للأطباق والوجبات، بالإضافة إلى أنه غني بالكابسيسين، وهي مادة كيميائية نباتية تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحسين الهضم وحرق الدهون، وتخفيف الألم.

5- المحار:

يعد مصدرا كبيرا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد ربطت الأبحاث المنشورة في مجلة Appetite زيادة الشبع لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، لذا استهلاكه يساهم في إنقاص الوزن.

6- الجمبري:

لا يعتبر الجمبري مصدرًا جيدًا للبروتين ومنخفض السعرات الحرارية فحسب، بل إنه أيضًا مصدر جيد لأوميجا 3 المضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن أيضًا.

7- الفراولة:

بفضل احتوائها على نسبة وفيرة من الألياف الغذائية، ومنخفضة السعرات الحرارية، لذا فإن استهلاكها يساهم في فقدان الوزن، والتخلص من الدهون.

8- الخوخ:

يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C وبيتا كاروتين، وكلاهما مرتبطان بتحسين صحة المناعة وانخفاض الوزن، لذا إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، عليك استهلاكه.

9- الرمان

يحتوي على ببوليفينولات مقاومة الجذور الحرة، وهي فئة من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلص الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضا على كمية عالية من الألياف المنظمة للأمعاء، ما يساعد في إبقائك ممتلئًا، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

10- السبانخ

غنية بفيتامينات A و C بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يحمي القلب، فضلا عن احتوائها على الألياف الغذائية التي تعزز من إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.