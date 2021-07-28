تراند الفن: وفاة المخرج الفرنسي جان فرانسواس ستيفن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 2 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: توفى المخرج والممثل الفرنسي جان فرانسواس ستيفن، عن عمر ناهز 77 عامًا، بفرنسا. وأعلنت شبكة “يورونيوز” الإخبارية اليوم الأربعاء خبر الوفاة، دون ذكر التفاصيل. جان فرانسواس ستيفن من مواليد 23 أبريل عام 1944 بفرنسا، وهو ممثل ومخرج أفلام وكاتب سيناريو وراوي كتب صوتية ومونتير ولديه ابنة ممثلة أيضا هى “سالومى ستيفنين”. من أهم أفلامه “ليلة أمريكية، الهروب إلى النصر، أخوة الذئاب، رجل في القطار، منزل، حدود السيطرة، الأخت”.

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