تراند الفن: «البيئة» تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخراً وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفة للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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