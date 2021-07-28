تراند الفن: «التجارة» تستدعي 1536 مكيف سبليت «Class pro» لعدم مطابقته للمواصفات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,536 مكيف سبليت من نوع “Class pro”.

وأوضحت التجارة، أن سبب الاستدعاء يأتي لعدم مطابقة المكيف للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت التجارة، للتواصل مع شركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا” لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا من خلال الرقم “920004123”.

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