فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت أخبار المشاهير 34 زيارة

قامت رهف القنون بمشاركة صورة جديدة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مفتوحة من الخلف. وفي أوضاع كشفت أنها لم تكن ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة. قامت رهف القنون بمشاركة صورة جديدة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مفتوحة من الخلف. وفي أوضاع كشفت أنها لم تكن ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة. كالعادة أغلقت رهف خاصية التعليقات. لتجنب الانتقادات والهجوم اللاذع من الجمهور، وذلك لا يمنع ذلك من نشر الصورة على نطاق واسع كجزء من هجوم خطير على رهف لتي تعمدت إثارة الجدل. خاصة أنها تحمل الجنسية العربية. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رهف القنون تستعرض التوتة .. جسد ممتلئ لكنه مثير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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