فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتب- محمد همام: صرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، بأن فريقه ظهر بشكل مثالي ضد منافسه الأسترالي، حيث تفوق المنتخب المصري في النتيجة بهدفين دون رد. وجاء تفوق المنتخب المصري على منافسه الأسترالي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020. وأضاف شوقي غريب في تصريحات عقب المباراة: “كنت أشعر بالأمان نظرًا لتواجد محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي (الونش)”. وتابع: “كان عليّ المغامرة في مباراة اليوم دون الإفراط، في المباريات الثلاث قمت بتغيير الخط الأمامي بالكامل ولذلك الفريق ظهر بالشكل المطلوب أمام أستراليا”. وعن مباراة البرازيل المقبل، رد: “نلعب على هدف، ونسعى لتحقيق هذا الهدف، وفي النهاية هي مباراة كرة قدم”. واستطاع المنتخب المصري التأهل وصيفًا للمجموعة الثالثة بعدما حصل على أربع نقاط ليتفوق على منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف. ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام 12 ظهرًا ضمن حسابات دور الثمانية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “النهارده فيه شكل”.. ماذا قال شوقي غريب بعد تأهل مصر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.