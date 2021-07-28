فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - القاهرة- وكالات: تقترب شركة سويفل الناشئة لخدمات نقل الأفراد من إبرام صفقة للاكتتاب العام عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وفقًا لما قالته صحيفة وول ستريت جورنال. وقالت المصادر للصحيفة إن سويفل ومقرها دبي تخطط للاندماج مع Queen’s Gambit Growth Capital في صفقة تقدر الشركة بنحو 1.5 مليار دولار. وتأسست Swvl في عام 2017 بواسطة مصطفى قنديل، الذي كان يعمل سابقًا في شركة مشاركة كريم، والتي أصبحت الآن شركة تابعة لشركة Uber Technologies Inc. وتعمل Swvl بشكل أساسي في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر مشاركة الركوب في المناطق التي يعاني فيها النقل الجماعي من ضعف الموثوقية. وتخطط شركة سويفل للتوسع في أمريكا اللاتينية وكذلك أوروبا. وجمعت Queen’s Gambit SPAC نحو 300 مليون دولار في يناير ، ثم جمعت 45 مليون دولار إضافية من الاستثمار عبر خيار التأمين الشامل للمتعهدين. وقالت SPAC إنها تتطلع إلى الاستثمار في شركة مستهدفة مع التركيز على الاستدامة في قطاع الطاقة النظيفة أو الرعاية الصحية أو التنقل أو الصناعة. وتخطط مجموعة من المستثمرين بما في ذلك Agility و Luxor Capital Group LP و Zain Group ، مشغل خدمات الصوت والبيانات عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لوضع ما يقرب من 100 مليون دولار أخرى من خلال استثمار خاص في الأسهم العامة ، أو PIPE، وفقا للصحيفة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “سويفل” تدرس الطرح في البورصة في صفقة تتجاوز 1.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.