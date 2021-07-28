فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - تونس – (د ب أ):
أخلت الشرطة التونسية سبيل الصحفي المراسل لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد أكثر من ساعتين من إيقافه اليوم الأربعاء في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة.
وقال الصحفي ماسينيسا بالأكحل بينما كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه كان يجري تحقيقا في حي التضامن القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة.
وقال بالأكحل ، وهو مراسل مستقل ويحمل اعتمادا من السلطات التونسية، إنه خضع للتحقيق من قبل الشرطة وأن أسئلة الشرطة تضمنت اتهاما بالتخابر وتم منعه من اتماما التحقيق الصحفي لاحقا.
وقال بالأكحل “قالوا إنه لا يمكنني اتمام التحقيق لأنني لا أحمل ترخيصا مسبقا”.
ويأتي الإيقاف بعد يوم واحد من تعهد الرئيس قيس سعيد بالحفاظ على حرية التعبير والصحافة وظروف عمل جيدة للصحفيين، في أعقاب التدابير الاستثنائية المعلنة.
وكانت السلطات الأمنية أغلقت مقر مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في تونس أول أمس الاثنين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الشرطة التونسية تخلي سبيل مراسل صحيفة نيويورك تايمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.