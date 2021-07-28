فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: حسم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم تأهله للدور الثاني من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين. وعلق الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع “تويتر”، :”مبروك، المنتخب الأولمبي، مصر واستراليا”. وكانت أخر أعمال يوسف الشريف مسلسل “كوفيد 25″، الذي قام ببطولته في رمضان 2021. والمسلسل بطولة كل من أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يوسف الشريف يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.