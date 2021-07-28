فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - جنيف – (د ب أ): ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن العدد العالمي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة 21 %. وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفا كانت في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو. وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنه حتى الآن تأكد وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا. وكان عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 8ر3 مليون بارتفاع 8% من الأسبوع السابق. وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الصحة العالمية” تسجل زيادة بنسبة 21 % في وفيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.