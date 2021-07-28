تراند الفن: للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. “قوى عاملة النواب” تطالب الأحزاب بدعم حملات وزارة الهجرة

كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالحملة الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لها والتي انطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية.

وأكد مهني أن حزب الحرية المصري سيكون أول الداعمين لهذه الحملة، ويأتي ذلك من خلال عمل عدة ندوات توعية بالمحافظات المختلفة؛ دعمًا لمبادرة “مراكب النجاة”.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن مبادرة مراكب النجاة تأتي استكمالاً لنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ حيث تستهدف توعية الشباب والمرأة؛ للحفاظ عليهم من مهالك هذه الظاهرة السلبية، مع إتاحة البدائل الآمنة للفئات المستهدفة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مطالبًا الأحزاب السياسية بالمساهمة في توصيل رسالة التوعية والهدف من المبادرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تهدر أرواح شبابنا مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التي تتعلق بالإمكانات المادية.