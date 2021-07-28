تراند الفن: الجمارك: إحباط 1585 عملية تهريب خلال شهر يونيو الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة أحبطت 1585 عملية تهريب خلال شهر يونيو الماضي، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف غتوري، في تقرير لمصلحة الجمارك تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة الجمركية للمحاضر بلغت 237 مليونًا و661 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 650 مليونًا و61 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1035 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و310 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 4 ملايين و903 آلاف جنيه، و6 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 71 مليونًا و952 ألف جنيه.

وذكر أن المحاضر تضمنت أيضا 10 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و36 ألف جنيه، و4 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 62 ألف جنيه، و69 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 17 مليونًا و515 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 424 ألف جنيه.

وتضمن التقرير تحرير 14 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و705 آلاف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 22 ألف جنيه، بالإضافة إلى محضرين لتهريب ألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و590 ألف جنيه، و3 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، تبلغ قيمة مستحقاتها 118 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير 37 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 450 مليونًا و158 ألف جنيه، و28 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 45 مليونًا و489 ألف جنيه، و5 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل، تبلغ قيمة مستحقاتها 65 ألف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 24 مليونًا و234 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 210 آلاف و600 يورو، و6 محاضر لمشغولات ذهبية.