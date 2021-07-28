تراند الفن: بالفيديو| 3 خطوات لحفظ بيتك من الخلافات والمشاكل.. ينصح بها عمرو خالد

كتبت – آمال سامي:

“كيف تحافظ على بيتك من الخلافات والمشاكل ويسوده جو من الطمأنينة والسكينة؟” قدم الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إجابة على هذا التساؤل في فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب، موضحًا بالخطوات كيف للأسرة المسلمة أن تحافظ على حياتها وبيتها من المشاكل والخلافات..

ثلاثة أمور ينصح بها عمرو خالد لحماية البيت من الشياطين والصراعات والخلافات، أولها الرحمة والتراحم، “وجعل بينكم مودة ورحمة”، وأكد خالد أن الحب لا يدوم في كل البيوت ولكن الرحمة تدوم، لذا أوصى الله عباده بالرحمة خاصة بالنساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فينصح عمرو خالد المرأة والرجل بأن يتواصوا بالرحمة.

أما الأمر الثاني فهو اجادة “فن التفويت” وهي استراتيجية اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فمحا محمد رسول الله من صلح الحديبية حين طلب المشركين ان يكتب اسم النبي واسم أبيه فقال لعلي أمحها يا علي، وضرب عمرو خالد مثالًا أيضًا بتحمل عمر بن الخطاب لزوجته حين رفعت صوتها عليه وتقديره لتعبها مع البيت والأطفال، مضيفًا: “متتخانقش على زرار قميص وملح زيادة في الأكل، متتخانقيش على الحاجات الصغيرة..هيحفظ البيت ويزود الرحمة”، الأمر الثالث الذي نصح به خالد هو عبادة الله معًا، فيصلوا معًا الصلوات أو إحداها، أو الذكر وغيرها.