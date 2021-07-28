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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت الدين والحياة 10 زيارة
كتبت – آمال سامي:
“كيف تحافظ على بيتك من الخلافات والمشاكل ويسوده جو من الطمأنينة والسكينة؟” قدم الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إجابة على هذا التساؤل في فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب، موضحًا بالخطوات كيف للأسرة المسلمة أن تحافظ على حياتها وبيتها من المشاكل والخلافات..
ثلاثة أمور ينصح بها عمرو خالد لحماية البيت من الشياطين والصراعات والخلافات، أولها الرحمة والتراحم، “وجعل بينكم مودة ورحمة”، وأكد خالد أن الحب لا يدوم في كل البيوت ولكن الرحمة تدوم، لذا أوصى الله عباده بالرحمة خاصة بالنساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فينصح عمرو خالد المرأة والرجل بأن يتواصوا بالرحمة.
أما الأمر الثاني فهو اجادة “فن التفويت” وهي استراتيجية اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فمحا محمد رسول الله من صلح الحديبية حين طلب المشركين ان يكتب اسم النبي واسم أبيه فقال لعلي أمحها يا علي، وضرب عمرو خالد مثالًا أيضًا بتحمل عمر بن الخطاب لزوجته حين رفعت صوتها عليه وتقديره لتعبها مع البيت والأطفال، مضيفًا: “متتخانقش على زرار قميص وملح زيادة في الأكل، متتخانقيش على الحاجات الصغيرة..هيحفظ البيت ويزود الرحمة”، الأمر الثالث الذي نصح به خالد هو عبادة الله معًا، فيصلوا معًا الصلوات أو إحداها، أو الذكر وغيرها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو| 3 خطوات لحفظ بيتك من الخلافات والمشاكل.. ينصح بها عمرو خالد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.