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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن 26 ثانية مضت عرب وعالم 1 زيارة
الجزائر – (د ب أ):
بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، مع رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي اليوم الأربعاء السلم والأمن في القارة الأفريقية.
وقال لعمامرة، في تغريدة في حسابه على “تويتر”: “تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأضاف: “تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الأفريقية-العربية”.
كان لعمامرة اجتمع أمس الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، كما أجرى محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، تناولا خلالها أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية وكذا على المستويين المغاربي والأفريقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجزائر وإثيوبيا تبحثان السلم والأمن في القارة الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.