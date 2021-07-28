تراند الفن: “عاصفة وانهيار”.. صحف استراليا تعلق على الخسارة أمام مصر في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتبت- منة عمر: حقق المنتخب الوطني الأولمبي فوزًا مثيرًا على نظيره الاسترالي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. وحسم المنتخب المصري تأهله إلى منافسات ربع النهائي كثاني المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني بعدما تساوى الثنائي في عدد النقاط، بينما تصدر جدول الترتيب المنتخب الإسباني. وضرب الفراعنة موعدًا مع المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي.. طالع موعد المباراة وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات الصحف الأوروبية بعد تأهل منتخب مصر: The Sydney Morning Herald اندلاع عاصفة وقالت الصحيفة: “اندلاع عاصفة.. استراليا تودع الأولمبياد على يد مصر بعد الخسارة 2-0”. وأبرزت الصحيفة تألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري وعلقت: “أنقذ حارس المرمى المصري محمد الشناوي محاولتين من لاعبي استراليا.. لذا فعلى بلاده أن تشكره على الفوز والتأهل لربع النهائي”. Herald Sun استراليا صدمت العالم وقالت الصحيفة: “خرجت استراليا من مسابقة كرة القدم للرجال بالأولمبياد بعد الخسارة أمام مصر بنتيجة 2-0”. وأضافت: “صدمت استراليا العالم، وانتهى الحلم بعد الهزيمة أمام مصر”. The Age انهيار على يد مصر وقالت الصحيفة الاسترالية: “حلم استراليا بطوكيو انتهى بعد الانهيار على يد مصر”. وأضافت: “المنافسة التي بدأت ببراعة انتهت بوداع الفريق الأولمبي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة 2-0 أمام مصر”. وتابعت: “قدم اللاعبون أداء رائع ضد الأرجنتين (2-0)، تلاه هزيمة أمام إسبانيا (1-0)، ولم يستطع المنتخب استحضار الروح في مباراته الثالثة وسقط أمام مصر”. vavel وقالت الصحيفة: “بفوزها في مباراة الجولة الأخيرة، نجحت مصر في التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو”. وأضافت: “كانت المباراة مباراة صعبة للغاية، وتأهلت مصر لمواجهة البرازيل”. foxsports المنتخب الأسترالي “العصبي” يودع الأولمبياد وصفت الصحيفة المنتخب الاسترالي بأن “العصبية والتوتر” سيطرا على اللاعبين، وكانا أحد أسباب الخسارة على يد مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عاصفة وانهيار”.. صحف استراليا تعلق على الخسارة أمام مصر في الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.