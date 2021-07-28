تراند الفن: أمانة جدة تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الوقائية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة أمس , 10 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملاتها الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعيةً مرتادي الأسواق إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر “940” أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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