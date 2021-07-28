فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتب-مصطفى حمزة: أثارت الفنانة لوسي حالة من الجدل بعد مشاركتها بالغناء في حفل أقيم مساء أمس بالساحل الشمالي، وذلك بسبب تكرارها “لفظ خارج” أثناء الغناء والرقص. وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم على صفحة فيسبوك الخاصة بالملهى الذي أقيم به الحفل، إذ جاءت التعليقات كالتالي :”ده اللي اسمه جنان ، وقلة قيمة على كبر”، و”عادي كده ؟!”، و”دي لوسي معقول؟”. وكتب أخر”إيه دي مطربة آخر الزمان” المستشار علاء عامر “مستشار نقابة المهن الموسيقية” في تصريح خاص لـ”مصراوي”، قال :”حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ماحدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني”. الفنانة لوسي تنتظر عرض فيلم “تسليم أهالي”، الذي تشارك فيه مع أبطاله ، دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، والفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات منذ شهر مايو الماضي إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من الموسيقيين على فيديو الفنانة لوسي و “اللفظ المسيء” في حفل الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.