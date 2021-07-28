فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها، الذي يوافق 28 يوليو الجاري. ونشرت هنادي صورًا ومقاطع فيديو مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ووالدها هاني مهنا، ووالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلقت هنادي على الفيديو والصور :”أشكركم على المفاجأة الجميلة، وعلى رسم الابتسامة على وجهي، وشكرا لك يا بابي ومامي على كل شئ، أشكر أصدقائي الرائعون على تواجدكم دائمًا”. شاركت هنادي مهنا مؤخرُا في مسلسل “فارس بلا جواز”، بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، ديما بياع، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبد السلام، سامي مغاوري.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها(صور وفيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.