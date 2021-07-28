تراند الفن: الشرطة التونسية توقف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

تونس – (د ب أ): أوقفت الشرطة التونسية اليوم الأربعاء في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر. وقال الصحفي ماسينيسا بالأكحل بينما كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه كان يجري تحقيقا في حي التضامن القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة. وقال بالأكحل، وهو مراسل مستقل ويحمل ترخيصا من السلطات التونسية، إن الشرطة واجهته باسئلة تتضمن اتهاما بالتخابر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.