تراند الفن: بعد طرح موديل 2022 بزيادة سعرية| 6 سيارات تهدد نجاح أوبل كورسا فى مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتب – محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية وإم جي وبيجو وأوبل، زيادة بأسعار أوبل كورسا “هاتشباك” الألمانية موديل 2022 الجديدة كليًا في السوق المحلي.

يأتي الإعلان عن زيادة أوبل كورسا الجديدة والتي قدرت بـ5.000 جنيه، بعد 14 يومًا فقط من الكشف الرسمي عنها وعودتها إلى السوق المصري بعد غياب لسنوات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي عبر الموقع الرسمي لعلامة أوبل في مصر، بات سعر كورسا الجديدة والتي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة 325.000 جنيه بدلًا من 320.000 جنيه سابقًا.

تعتمد سيارة أوبل الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 130 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها 4.6 لتر لكل 100 كم.

السيارة يتوفر بها أيضًا 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ومثبت سرعة و محدد السرعة، ونظام الاتزان الالكتروني، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الفرامل الذكي.

ووفقا لمراقبون، يتوقع أن تكون تتمكن سيارات بنفس الشريحة السعرية وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك من الضغط على مبيعات أوبل كورسا، خاصة لارتفاع اسعارها بعد أسبوعين من طرحها.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز منافسي أوبل كورسا فى مصر:

هيونداي i20

تعتمد هيونداي i20 موديل 2021 فى مصر بفئاتها المختلفة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر ينتج قوة 99 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم هيونداي i20 بأربع فئات من التجهيزات، ذلك بأسعار رسمية تبدأ من 267.000 جنيه للفئة SPIRIT القياسية والفئة DYNAMIC بـ 287.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة ELITE تقدم بأسعار قدرها 297.000 جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة ULTIMATE كاملة التجهيزات تباع بسعر رسمي 307.000 جنيه.

تمتلك السيارة الجديدة التي تأتي بتحسينات كبيرة على الشكل والتجهيزات، باقة من أنظمة المساعدة والأمان في مقدمتها الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

فورد فيستا

تتوفر فورد فيستا في السوق المصري بمحرك صغير مكون من 3 اسطوانات سعة 1.0 لتر معزز بشاحن هواء تيربو بقوة 99 حصان، ويرتبط هذا المحرك بنسختين من نواقل الحركة الأول يدوي من 6 سرعات والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات أيضًا.

وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 12.8 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 177 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

وتتمتع سيارة فورد بمواصفات قياسية أبرزها مرايات جانبية بتقنية الضم الأتوماتيكي، حساسات للمطر، شبكة أمامية من الكروم للفئات الأعلى، عزل حراري للزجاج الأمامي متوفر في الفئة الخامسة فقط، مصابيح ضباب أمامية.

وتقدم السيارة في مصر بنمطين الأول ثلاثي الأبواب ويبلغ سعره الرسمي 229.900 جنيه للفئة الأولى، و 239,900 جنيه للفئة الثانية، و 259,900 جنيه للفئة الثالثة، و 279,900 جنيه للفئة الرابعة، 329,900 جنيه للفئة الخامسة.

سوزوكي بالينو

تعتمد سوزوكي بالينو موديل 2021 الهاتشباك الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تقدم سوزوكي بالينو فى السوق الملحي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 254.000 جنية.

وبفضل محركها تستطيع سيارة سوزوكي الجديدة الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في غضون 11.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 170 كم/س.

تمتلك السيارة باقة من مواصفات الأمان والسلامة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS المانعة للإنزلاق و برنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومصابيح ضباب أمامية وخلفية و مساعد الفرامل BA وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال وغيرها.

سيات إبيزا

تتوفر سيات “إبيزا” الهاتشباك موديل 2021 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتعمل جميعها بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتتمكن سيارة سيات الصغيرة التسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.8 ثانية، وتستهلك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما عن عوامل الأمان و السلامة فى الفئة القياسية من سيات ابيزا موديل 2021 فقد زودت بعدد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”.

وتبدأ أسعار سيات إبيزا من 270,000 جنيه للفئة الأولى، و 335,000 للفئة الثانية، و 350,000 جنيه للفئة الثالثة.

تويوتا ياريس

تقدم تويوتا أيقونتها الهاتشباك الصغيرة ياريس موديل 2021 بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، عزم أقصى 135 نيوتن. متر عند 4800 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود لـ “ياريس” موديل 2021 نحو 4.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تبدأ الأسعار الرسمية لـ ياريس 2021 فى مصر من 345 ألف جنيه للفئة الأولى، و 375 ألف جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزًا.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو تقدم تيبو لعملاء السوق المصري بخيارين من المحركات، الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانا، وناقل الحركة من 6 سرعات.

المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود لـ فيات تيبو موديل 2021 نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتبدأ أسعار فيات تيبو هاتشباك فى السوق المحلي من 287,900 جنيه للفئة الأولى، و329,900 جنيه للفئة الثانية.