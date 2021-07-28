فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:13 مساءً - كتب- داليا شبل: كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الجاري عن وجود 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية. وأشار المؤشر إلى احتلال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز العاشر عربيا والأول محليا ثم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة الثانية محليا (11 عربيا) وجامعة المنصورة فى المرتبة الثالثة محليا (13عربيا)، ثم جامعة كفر الشيخ وجامعة قناة السويس فى المرتبة الرابعة محليا (17 عربيا) و جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة محليا (19 عربيا). وأوضح أنه تم تصنيف 125 جامعة عربية في 14 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم إدراج 30 مؤسسة أخرى لم تستوف معايير الأهلية الخاصة للحصول على الترتيب. ولفت إلى أنه تم استخدام 16 مؤشر أداء مقسمة على خمسة مجالات ،التدريس (بيئة التعلم)، البحث (الحجم والدخل والسمعة)، الاستشهادات (تأثير البحث) والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث). ومؤشر “الشهر” هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مؤشر البحث العلمي:31 جامعة مصرية في تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.