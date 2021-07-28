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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة
كتبت- منة عمر:
ودع المصري عمر عصر، منافسات بطولة تنس الطاولة (فردي رجال) المقامة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وانطلقت منافسات الأولمبياد في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.
والتقى عمر بمنافسه الصيني ما لونج في منافسات ربع النهائي، وخسر اللاعب المصري بإجمالي نتيجة الأشواط 4-1 (بواقع 11-7، 11-9، 11-6 و 11-6)، وحسم عصر شوط وحيد بنتيجة 13-11.
وكان عصر قد تأهل إلى منافسات ربع النهائي بعد الإطاحة بمنافسه السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال بنتيجة 4-3، وبنفس النتيجة أمام يوان تشونج بطل الصين تايبيه في منافسات دور الـ16.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عصر يخسر ويودع منافسات تنس الطاولة بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.