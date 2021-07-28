تراند الفن: عصر يخسر ويودع منافسات تنس الطاولة بالأولمبياد

كتبت- منة عمر:

ودع المصري عمر عصر، منافسات بطولة تنس الطاولة (فردي رجال) المقامة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وانطلقت منافسات الأولمبياد في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

والتقى عمر بمنافسه الصيني ما لونج في منافسات ربع النهائي، وخسر اللاعب المصري بإجمالي نتيجة الأشواط 4-1 (بواقع 11-7، 11-9، 11-6 و 11-6)، وحسم عصر شوط وحيد بنتيجة 13-11.

وكان عصر قد تأهل إلى منافسات ربع النهائي بعد الإطاحة بمنافسه السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال بنتيجة 4-3، وبنفس النتيجة أمام يوان تشونج بطل الصين تايبيه في منافسات دور الـ16.