تراند الفن: ارتفاع أسعار أوبل جراند لاند موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة بأسعار السيارة أوبل جراند لاند الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، بواقع 5.000 جنيه .

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن الوكيل المحلي، أصبحت أسعار جراند لاند تبدأ من 500.000 جنيه للفئة الأولى بدلًا من 455,000 جنيه، والفئة الثانية بـ505.000 مقارنة بـ500,000 جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات 535.000 جنيه مقابل 530.000 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم.

وتمتلك السيارة عدد من وسائل الأمان القياسية، أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع طاقة الكبح EBD، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، ومراقبة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.

ويتوفر بالسيارة أيضًا مصابيح ضباب أمامية وإضاءات LED خلفية، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات بالمقصورة وبينها إمكانية التحكم كهربائيا بالمرايا الجانبية والتحكم اليدوي بالمكيف ثنائي النطاق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف

كما تقدم أوبل لعملائها شاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصة تتوسط لوحة القيادة يمكن ربطها بالهاتف الذكي عبر خاصيو البلوتوث ومقعد للسائق يمكن التحكم به يدويًا في 6 أوضاع، وكذا إمكانية التحكم يدويًا بمقعد الراكب الأمامي في 4 أوضاع.

الشركة المصنعة زودت الفئة عالية التجهيز ببعض التجهيزات التي لا تتواجد بالفئة القياسية ومنها زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف أوتوماتيكى ثنائي النطاق، ومساحات زجاج مزودة بحساسات للأمطار وكاميرا خلفية​