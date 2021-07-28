فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):
أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة بأسعار السيارة أوبل جراند لاند الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، بواقع 5.000 جنيه .
ووفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن الوكيل المحلي، أصبحت أسعار جراند لاند تبدأ من 500.000 جنيه للفئة الأولى بدلًا من 455,000 جنيه، والفئة الثانية بـ505.000 مقارنة بـ500,000 جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات 535.000 جنيه مقابل 530.000 جنيه.
تعتمد جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم.
وتمتلك السيارة عدد من وسائل الأمان القياسية، أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع طاقة الكبح EBD، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، ومراقبة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.
ويتوفر بالسيارة أيضًا مصابيح ضباب أمامية وإضاءات LED خلفية، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات بالمقصورة وبينها إمكانية التحكم كهربائيا بالمرايا الجانبية والتحكم اليدوي بالمكيف ثنائي النطاق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف
كما تقدم أوبل لعملائها شاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصة تتوسط لوحة القيادة يمكن ربطها بالهاتف الذكي عبر خاصيو البلوتوث ومقعد للسائق يمكن التحكم به يدويًا في 6 أوضاع، وكذا إمكانية التحكم يدويًا بمقعد الراكب الأمامي في 4 أوضاع.
الشركة المصنعة زودت الفئة عالية التجهيز ببعض التجهيزات التي لا تتواجد بالفئة القياسية ومنها زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف أوتوماتيكى ثنائي النطاق، ومساحات زجاج مزودة بحساسات للأمطار وكاميرا خلفية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع أسعار أوبل جراند لاند موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.