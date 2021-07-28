تراند الفن: الأمن: ضبط المتهم بقتل طفل بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت حوادث وقضايا 6 زيارة

كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة العُثور على جثة (طفلة – تبلغ من العمر 4 سنوات)، بمدخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفرالشيخ . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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