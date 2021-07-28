فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية سلافة معمار، صورة والدتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع “توتير”. وفي أول تعليق لها بعد وفاة والدتهاقالت :”ممتنة جدًا لكل من حاول التواصل ليعزيني بوفاة والدتي الحبيبة”. وأضافت: “شكرًا لكل أصدقائي، ولكل المحبين على كم المحبة التي وصلتني منكم، وإن شاء الله خاتمة الأحزان”. وأعلنت سلافة معمار عن وفاة والدتها فاطمة علي ريشة،22 يوليو الجاري، دون الكشف أسباب الوفاة. جدير بالذكر أن الفنانة سلافة معمار، هي ممثلة سورية ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، إلا أنها أصرت على دراسة الفن الذي عشقته منذ طفولتها أكاديميًا، فانتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه، كما تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق لسلافة معمار بعد وفاة والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.