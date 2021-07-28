فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رجب صورتين تجمعه بوالده، الذي رحل أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وفي أول تعليق لـ”رجب”، قال :” ‏الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى، اللهم أجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”. وانهالت التعليقات من النجوم، كتبت إيمان العاصي :”البقاء لله، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة في نعيم لا ينقطع أبدا”. كما علق شيكو :”البقاء لله يا حبيبي”. وكتب فتحي عبد الوهاب :”الباقية في حياتك يا محمد، في الجنة إن شاء الله ياحبيبي”. وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما، أمس الثلاثاء. وكتب عمرو، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفي أبي”. وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستجرام”، وكتب: “أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل.”



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده.. والنجوم يدعمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.