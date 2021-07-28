فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - كتب- صابر المحلاوي: قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين لاتهامهما بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة إعلاميًا بـ”داعش السلام”. كما قررت المحكمة إدراج المتهمين على قائمة الإرهاب. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، ووجه للمتهم الأول “محبوس”، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية. ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش في الخارج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهمين بقضية خلية داعش السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.